(Özel) 5 yıldır dünyayı gezen 3 seyyah uçak parası için Bursa sokaklarında şarkı söylüyor

5 yıldır dünyayı gezen seyyahlar, uçak parası biriktirmek için sokaklarda konser veriyor.

5 yıl öce Ukrayna'da tezgahtar olarak çalıştıkları iş yerinden ayrılan Alexander Hobo ve Dmitry Gurov, dünya turuna çıkmaya karar verdi. Sırtlarına çantalarını alan iki kafadar dünya turuna çıktı. İlk Rusya'ya giden iki kafadar, burada Mykhailo Burshtyn ile tanıştı. Ekibe Rus arkadaşlarını da dahil eden sokak müzisyenleri, 5 yılda onlarca ülke gezdi. Gittikleri ülkelerde sokaklarda gitar çalıp şarkı söyleyerek para kazanan gezginler, bu şekilde gezi için gerekli parayı topluyor. Son olarak Bursa'ya gelen 3 seyyah müzisyen, sokaklarda günlerdir gitar ve darbuka eşliğinde şarkı söylüyor. Seyyahlar, bundan sonra Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyor. Bursa sokaklarında hep yerli çalgıcı görmeye alışık vatandaşlar ise, farklı dilde müzik yapan gençlere ilgi gösterip para veriyor.