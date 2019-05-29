(Özel) 6 milyon kişiye hizmet verecek Bursa Şehir Hastanesi açılışa gün sayıyor

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan ve 2 milyar liraya mal olan Bursa Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar son aşamaya geldi. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Şehir Hastanesi'nin Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve diğer yakın şehirlerle birlikte 6 milyon kişiye hizmet vereceğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alan Bursa Şehir Hastanesi, 800 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İHA ekibi tarafından havadan görüntülenen Şehir Hastanesi, Genel Hastane, Onkoloji, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşuyor. Toplamda bin 355 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede, 369 poliklinik ve 45 tane de ameliyathane hizmet verecek. 2 bin araçlık otoparka sahip hastanede refakatçiler için de spor tesisleri, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanları bulunacak. Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 bin 500 sağlık personeli istihdam edecek. Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve diğer yakın şehirlerle birlikte 6 milyon kişiye nitelikli ve kapsamlı hizmet verecek bir bölge hastanesi olacak.

Ak Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Şehir Hastanesi'ni son durumuyla ilgili Sağlık Müdürü Özcan Akan'dan bilgi aldı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelinirken, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, sağlık alanında gelişmiş ülkelerin 40 yılda ulaşamadığı hedeflere, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde oldukça kısa sayılabilecek sürede ulaştığını söyledi. Salman, "Tamamlandığında Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa'da yaşayan yaklaşık 6 milyon kişiye hizmet verecek şekilde planlanan ve 745 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Bursa Şehir Hastanesi'nde 301 yataklı genel hastane, 264 yataklı onkoloji, 197 yataklı kadın doğum ve çocuk, 275 yataklı kardiyoloji, 200 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve 18 yataklı psikiyatri hastanesi olmak üzere 6 tane hastaneyi bünyesinde barındıracak. Hastanenin içinde yaklaşık 180 yoğun bakım yatağı, yanı sıra yaklaşık 22 adet yeni doğan yoğun bakım yatağı, 45 ameliyathane ve 309 poliklinik odası bulunacak” dedi.

Hastanelerde yaşanan ilkel uygulamaların, AK Parti iktidarı ile tarih olduğunu belirten Ayhan Salman, AK Parti'nin her alanda olduğu gibi sağlıkta devrim yaptığını belirtti. Salman, "AK Parti'nin sağlık alanındaki atılımlarından Bursa'nın da hak ettiği payı aldı. 17 yıllık iktidar döneminde Bursa'ya yaklaşık 2 milyar 340 Milyon TL tutarında sağlık yatırımı yapıldı. Bursa Merkez ve ilçelerinde 2 bin 489 yataklı 16 Hastane, 90 ünitli 2 yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete girdi. AK Parti'nin her kademesinde görev yapan hizmet erleri olarak şehrimizin ve ülkemizin hak ettiği hizmetleri alması için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

"Deprem tedbirleri en üst seviyede"

Şehir Hastanesi 470 bin metrekare kapalı alana sahip olurken, projede 859 adet sismik deprem izolatörü kullanıldı. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip deprem izolatörleri sayesinde en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetler hastanede hiçbir aksama yaşanmadan devam edecek.

"Bin 355 yataklı, 6 hastanenin bir arada olduğu çok önemli bir proje"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 1355 yataklı 6 hastanenin bir arada olacağını hatırlatarak, "Halkımıza daha gelişmiş standartlarda hizmet sunabilme adına Şehir Hastaneleri konseptini geçtiğimiz süreç içerisinde ortaya koyduk. Türkiye'de 9 tane Şehir Hastanesi hizmete başladı. 10'uncusunu Bursa'da açacağız. Bin 355 yataklı, 6 hastanenin bir arada olduğu çok önemli bir proje. Bu noktada Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte bir takım hastanelerin kapanması gibi algılamamız gereken süreci ifade etmek durumundayım. 2030 vizyonunu ortaya koyduğumuzu halkımızla paylaşmak durumundayız. Kötü bina stoklarını, yeni hastanelerimizle değiştirdik. Bu halkımızda yüksek memnuniyet oranını yerine getirdi. Şehir merkezlerinde bazı eksikliklerimiz vardı. Bunları hızla tamamlıyoruz. Şehir Hastanesi, diğer açılanlara göre en müstesna olanı. Yoğun bakım yatağımız, yanık ünite ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. Bunu yaparken fiziksel olarak ömrünü tamamlamış, binalarımızı kaldırıyoruz. Bunları Bursa Şehir Hastanesi'nde daha modern, teknolojisi gelişmiş standartlarına kavuşturacağız" dedi.

Devlet Hastanesi ile ilgili de bilgiler veren Esgin, "Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bina yaklaşık 70 yıllık. Fiziksel ömrünü tamamlamaya başladı. Depremsellik noktasında takviyelere ihtiyacı var. Şehir Hastanesi'ne buradaki kadrolarımızı taşıyarak, Devlet Hastanesi'nin ana binasında restorasyonu öngörüyoruz. Orada mutlaka bölgeye hitap eden bir ikinci basamak sağlık kuruluşu orada devam edecek" diye konuştu.

"Bursa Şehir Hastanesi açıldığında ulaşım sıkıntısı çekilmeyecek"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vaatleri arasında Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım olduğuna da değinen Esgin, "İhalesi yakın süre içerisinde yapılıyor. Öncelikle Emek'ten Geçit'teki hızlı trenin son istasyonuna, oradan da Şehir Hastanesi'ne gidecek raylı sistemin ihalesi yapılacak. Yaklaşık 4.5 kilometrelik mesafe. Yüzde 70'i yer altından gidecek. Bu ihale zarfında Şehir Hastanesi açılır açılmaz, BURULAŞ her türlü hazırlığını yaptı. Acemler, Emek ve Terminal'i uzatarak Demirtaş'tan hattı başlatarak Şehir Hastanesi'ne götüreceğiz. Her hangi bir ulaşım problemi olmayacak. Raylı sisteme entegre BURULAŞ otobüslerimizle bu ulaşımı sağlayacağız. Şehir Hastanesi zaten ulaşım ağımızın üzerinde. Ayrıca Özlüce'den Bursa Büyükşehir Belediyemiz, birkaç ay sonra bitecek yol yatırımı var. Gidiş-geliş 3'en şeritli yol. Buda birkaç ay içerisinde tamamlanacak. Allah düşürmesin, eksikte etmesin. 500 tek kişilik odası, 300 çift kişilik odası, yoğun bakımları, yanık üniteleri ve gelişmiş tanı ile tedavi imkanlarıyla yüz akı projenin Bursa'da gerçekleştirildiğini ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.