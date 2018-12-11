(Özel) 74 yaşındaki bayan için ekipler seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir gündür kayıp olan 74 yaşındaki kadının bulunması için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'nde dün saat 15:00 sıralarında ikamet ettiği evden ayrılan Arzu Balaban'dan haber yok. Komşularına gidiyorum diyerek evden çıkan yaşlı kadın bir daha geri dönmedi. İhbar üzerine emniyet ekipleri kayıp olan kadını bulmak için çalışma başlattı. Sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinen yardım istendi. AFAD gece polis ve jandarmayla birlikte gece 03:30 kadar her yerde yaşlı kadını aradı. Havanın yağmurlu olması nedeniyle gece yaptıkları aramayı durduran ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar arama çalışmalarına başladı.

Bir iz yok

Arama çalışmalarına AFAD, İHH İnegöl Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri farklı noktalarda Arzu Balaban'ı bulmak için aramalarını sürdürüyor. Yaşlı kadının en son görüldüğü yerde geniş arazide kurtarma köpekleri ve bursa asayiş kayıp koku molekülü iz takip polis köpeği arama yaptı. Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde kayıp olan bayanın elbiseleri köpeğe koklatarak izini aramaya çalıştı.