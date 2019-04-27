(Özel) 81 ilden gelen bayraklara büyük ilgi

"81 ilde şanlı bayrağımız" projesinin sergisi Bursa'nın İnegöl ilçesinde açıldı.

Bir AVM'nin sergi salonundaki sergide 81 il ve kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen bayraklar teşhir ediliyor. Açılışa İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi mehter takımı konser verdi. Projede Bursa'yı Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu temsil ediyor. Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Burhanettin Özdemir, "Okulumuz tarafından yürütülen '81 ilde şanlı bayrağımız' adlı e-twinning projesi kapsamında sergimizi açıyoruz. E-twinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. İletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki okullardan birinde çalışan personele yönelik bir platform sunmaktadır. E-Twinning, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir. E-Twinning'e ülkemiz 2009 yılında dahil olmuştur. E-Twinning Erasmus sürecinde de Avrupa Komisyonu'nun desteklemeye devam ettiği faaliyetlerden biri olup 2021 yılına kadar sürdürülecektir" dedi.

Özdemir, "Bursa ilini temsilen, çınar yaprağı teması ile şehitlerimizin isimlerini ve ilimizin tabii ve tarihi güzelliklerini harmanlayan bir tasarım hazırladık. Proje sergilerimizin ilki 18 Mart 2019'da Konya Çumra'da başlamış, Düzce, Sakarya, Erzurum, Kayseri ve Yozgat'ın ardından bugün ilçemizde sergilenecektir. Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen bayrak bize eklenerek gücümüze güç katmıştır. Bizden sonra da 29 Nisan Balıkesir, 2 Mayıs Manisa ve akabinde İzmir, Aydın, Osmaniye, Mersin ile devam edecektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından serginin açılışı yapılarak gezildi. 81 ilden gelen bayraklar büyük ilgi gördü.