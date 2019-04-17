(Özel) 90 yaşında bastonu ile belediyeye gelerek şehidi için yardım istedi

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı dağ köyü olan Kızılköy'de yaşayan 90 yaşındaki Fatma Nine, bastonu ile belediyeye gelerek, köyde mezarı bulunan Çanakkale şehidinin kabrinin düzenlemesi için yardım istedi. Makamında Fatma Nine'yi misafer eden Belediye Başkanı Davut Aydın da hemen şehitliğin düzenlenmesi ve devasa bayrak asılması talimatını verdi.

Yıllarca yevmiyeye giderek dağlık alanda bulunan Çanakkale şehidinin kabrini ve yolunu düzenleyen 90 yaşındaki Fatma Uğurlu, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'dan şehitlik için yardım istedi. Fatma Nine'nin anlattıkları karşısında herkes duygulandı.

Başkan Davut Aydın'ı makamında ziyaret eden Fatma Uğurlu, “Şehidimiz var Çanakkale harbinden. Şehidimizin olduğu yer ormanlıktı, ben oraya köyden bir soğan parası bile almadan, sağlığım yerinde iken bakım yaptım. Duvarlarını da çevirdik. Daha evvel belediyeye geldim, bana bir römork elenmiş kum, 30 torba çimento verdiler. Biz şehidimizin yerini ancak yaptık. Ben o zamanlar iyiydim, yevmiye ile çalışıyordum, aylığım da yoktu” diye konuştu.

“Şehidimizin olduğu yerin yolu bayır” diyen Fatma Uğurlu, “Benim artık çalışacak kuvvetim yok, bacaklarım kırık. Sizden istediğim bir direk, iki römork çakıl, 15 basamak merdiven. Sizden bunu rica ediyorum” dedi.

Fatma Nine'nin anlattıkları karşısında duygulanan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Senin rican bize emirdir. Hemen talimat veriyorum, en kısa zamanda oraya kaç römork çakıl istiyorsan vereceğiz. Bayrak direğin de bizden, bayrağın da bizden. Yaptırdıktan sonra seni oraya arabayla götürüp gösterecekler. Allah senden razı olsun” diye konuştu.