(Özel) Adem Amca ve Yaren Leylek'in hikayesi belgesel oluyor

Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ın simgesi haline gelen ‘'Adem Amca ve Yaren Leylek'' hikayesi Belgesel Film oluyor. Aralık ayında başlayacak çekimlerin 2019 da tamamlanması bekleniyor. Ortaya çıkacak eser özellikle yurtdışı film ve belgesel festivallerinden çeşitli başarılar ile dönmesi bekleniyor.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ortaya çıkardığı ve dünya çapında büyük ses getiren Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına dahi konu olmayı başarmıştı. Yunanistan da gerçekleştirilen bir festivalde ise gölge oyunu ile canlandırılmıştı. Ulusal ve uluslararası seçkin medya organları da Adem ve Yaren Leylek hikayesine geniş yer ayırmıştı.

Türkiye'nin ilk ve tek leylek köyü olan Karacabey'e bağlı Eskikaraağaç'ın adeta simgesi haline gelen Adem ve Yaren Leylek'in hikayesini 4 yıldır yakından takip ederek fotoğraflayan Alper Tüydeş bu kez bu hikayeyi Ünlü Belgeselci Burak Doğansoysal ile birlikte beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü pek çok film festivalinden ödüllerle dönen ve Afrika'da çektiği yaban hayatı belgeselleri ile büyük ses getiren Ünlü Belgeselci Burak Doğansoysal'ın yönetmen koltuğuna oturacağı filmin yapımcılığını ise Akın Esgin üstlenecek.

Önceki gün Leylek Köyünde incelemelerde bulunan Burak Doğansoysal ve Alper Tüydeş hikayenin kahramanı Adem Yılmaz ile de bir araya gelerek leylek köyünde çeşitli incelemelerde bulundu.

4K video kalitesinde ve sinema kameraları ile çekilecek film Adem Yılmaz'ın Leylekle ilk tanışması ve yıllardır süre gelen dostluğunu duygusal bir kurgu içerisinde seyircisine aktaracak. Çekimlerin havadan, yerden ve su altından yapılarak görsel bir şölen sunulması planlanıyor.

‘Namibya'nın Yerlileri' adlı son belgesel çalışmasıyla Amerika'da ödüle layık görülen Burak Doğansoysal ‘ın bu yapıtı 5 farklı ülkenin festivalinde gösterime girmişti. Bugün Doğansoysal'ın çektiği belgeseller bugün 11 farklı ülkenin TV kanalında yayınlanıyor. Toplam 64 ülke gezen ve Burak Doğansoysal bu ülkelerin 12'sinde belgesel film çekti.

Karacabey Belediyesi'nden destek

Eskikaraağaç Leylek Köyündeki incelemelerin ardından Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelerek projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Yakın zamanda sınırları içerisinde pek çok filme konu ve mekan olan Karacabey bu kez kendi gerçek hikayesi ile beyaz perdeye çıkmaya hazırlandığını ifade eden Başkan Özkan memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Ali Özkan da ziyarette yaptığı açıklamada ‘'Karacabey son yıllarda film sektörünün de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ancak bu kez kendi hikayesinin beyaz perdeye aktarılacak olması gurur verici. Bizlerde bu tarz çalışmalara her zaman destek verip ilçemizin turizm atağına ciddi katkılarda bulunuyoruz ve bulunmaya da devam edeceğiz'' dedi.

Adem Amca ve Yaren Leylek Hikayesi

Bundan yaklaşık 7 yıl önce Eskikaraağaç Leylek Köyünden Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren Leylek aradan geçen onca yıla rağmen Yılmaz'ı unutmuyor ve her yıl o köyde sadece onun kayığına konarak Yılmaz'ın onu balıkla beslemesini istiyor. Zaman zaman kayığın ucunda birlikte balığa çıkan ikilinin bu manzarası ise görenleri şaşkına çeviriyordu. Yılın 6 ayı birbirinden ayrılan ikili baharda göçle gelen leyleği köye varınca yine onu buluyor ve birlikte balığa çıkıyorlar.