(Özel) Afrin'deki Türkmenlere hem yardım götürdüler, hem de Ramazan'da iftar hazırlayacaklar

Bursa'nın dağ yöresinde toplanan yardımlar Afrin'deki Türkmenlere gönderildi. Yardımları Afrin'e götüren 5 görevli, Ramazan ayında iftar yemeği hazırlayıp çadırlarda Türkmenlere ikram edecek.

Osmanlı Yörükleri İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Bursa'nın dağ yöresindeki mahallelerden toplanan bir tır dolusu gıda malzemesi Afrin'de yaşayan Türkmenlere gönderildi. Yardımlarla birlikte Afrin'e gidecek 5 kişi bir hafta boyunca çadırlarda iftar sofraları kurulmasını sağlayacak.

Osmanlı Yörükleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Tuncay Orhan, “Afrin'deki Türkmen kardeşlerimize yardım götürüyoruz. Bu tırı Göynükbelen, Kozbudak, Ağaçhisar mahallelerinden topladığımız yardımlarla doldurduk. Bir hafta orada Ramazan programı yapacağız. Türkmen kardeşlerimize orada iftar vereceğiz. Çadır kentlerde Türkmen kardeşlerimizle orucumuzu açacağız” dedi.

Kozdbudaklar Mahallesi'nden Ramazan Sezen ise Afrin'e yemek yapmaya gittiğini belirterek, “Günde bin kişiye yemek vermek üzere buradan görevli olarak gidiyoruz. Şubat ayında da gitmiştik. 1 tır yardım dağıtıp Türkmen kardeşlerle beraber olmuştuk. Arzu ettiler, biz de Ramazan ayında tekrar gidiyoruz. Ben orada yemek pişireceğim” ifadelerini kullandı.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de yardımı yapanlara teşekkür ederek, “Hakikaten oradaki insanların mağduriyetleri var. Oradan diğer ülkelere giden insanların mağduriyetleri var. Bunlara karşı bizim sorumluluklarımız var. İnşallah Cenab-ı Hak diğer Müslümanların yaşadığı ülkelerde de böyle hayır duygularının gelişmesini nasip eder, onlar da garip, gurebanın yardımcısı olur. Türkiye olarak çok iyi durumdayız. Allah tırımızı oraya ulaştırmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise, “Buradan Afrin'deki kardeşlerimize yardım yapılması çok önemli bir haslettir. Osmanlının torunları olarak geçmişte yönettiğimiz topraklara tekrar gönülleri kazanmak için bu hamleyi yapan kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gönül coğrafyamıza hükmeden bir ülke olmayı Rabbim bizlere nasip eder. Bu güzel hasletlerin devam etmesini ben de Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Duaların ardından bir tır dolusu gıda malzemesi Afrin'de yaşayan Türkmenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.