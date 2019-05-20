(Özel) Ak pelikanların muhteşem dansı

Romanya'daki Tuna Deltası'na göç etmeden Uluabat Havzası ve Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren ak pelikanlar doğa fotoğrafçısı Ali Şenel tarafından görüntülendi. Balık yakalamak için aynı anda s uya dalan ve banyo keyfi yapan pelikanların muhteşem görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

Doğa Fotoğrafçısı Ali Şenel, Afrika'dan gelip Türkiye'den geçerek Romanya'daki Tuna DeltasıDna doğru göç eden ak pelikanları Karacabey ve Manyas'ta fotoğrafladı. Cüsseli vücutları ve devasa sürüleri ile dikkat çeken pelikanlar için Uluabat ve Manyas Türkiye içerisindeki önemli dinlenme ve barınma alanı olarak geçiyor.

Geçtiğimiz yıl Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen pelikan sayımı sonrası Avrupa Popülasyonunun tamamının Uluabat'tan geçtiği, bir kısmının Uluabat Havzası'nda bir kısmının ise Manyas'ta mola verdiği tespit edilmişti. Aynı çalışma ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuş gözlemcileri ve bilimcileri büyük göçe tanıklık ederek çalışmalara detsek olmuştu.

Pelikanlar için bölgenin önemine dikkat çekmek isteyen doğa fotoğrafçısı Ali Şenel de fotoğraf makinesi ile onları fotoğraf ve videoya alarak türün korunmasına ve farkındalığına katkı sağlamak için kolları sıvadı.