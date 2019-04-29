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(Özel) Anne köpek kedileri emziriyor

Bursa’nın İznik ilçesinde bir köpek, öksüz 2 kedi yavrusunu emzirip büyütttü.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir köpek, öksüz 2 kedi yavrusunu emzirip büyütttü.


Sosis adlı anne köpek, yavru iken öksüz kalan kedilere annelik yapıyor. Bugün yetişkin olan kediler hala annesi bildikleri köpeği emiyor. Sosis adlı köpek ve kedilerin sahibi Fatma Şeren'in görüntülediği o anlar görenleri hayrete düşürüyor.


Hayvansever Fatma Şeren, İstanbul'da terzilik yaparken bir yandan da sokak hayvanlarına sahip çıktı. Zamanla baktığı hayvanların sayısı artınca da İstanbul'daki evinden kalkıp 2 yıl önce Bursa'nın İznik ilçesine yerleşti. Hayvansever Şeren şimdi oğlu Dinçer ile birlikte İznik-Adapazarı kara yolunda Çiçekli köyünde 2 dönüm arazi üzerine kurduğu rehabilitasyon merkezinde binden fazla sokak hayvanına bakıp onları tedavi ediyor. Fatma Şeren, merkezi için sadece mama desteği istiyor.

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