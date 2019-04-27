(Özel) Arabanın motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arabanın motoruna giren yavru kediyi itfaiye kurtardı.

Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir araca giren yavru kedi, sesini duyurmak için uzun süre miyavladı. Çevredeki vatandaşların araç sahibine haber vermesi üzerine kediyi girdiği yerden çıkarmaya çalışan araç sürücüsü bir netice alamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracın içerisine sıkışıp kalan yavru kediye uzun süre ulaşmaya çalıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılan ve panikle kaçan yavru kedi, bu kez yan taraftaki aynı şahsa ait diğer aracın içerisine girdi. Çevredeki vatandaşları hayret içerisinde bırakan kedi, girdiği araçtan bin bir güçlükle çıkarılarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yavru kediyi çevredeki bir esnafa emanet etti. Esnaf, ürken kediyi bir kutu içerisinde muhafaza ederek karnını doyurdu ve sahiplendi.