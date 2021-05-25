(Özel) Aşıdan korkan 76 yaşındaki kadını ekipler ikna etti

Bursa'da 700 yıllık geçmişi bulunan tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'a giden sağlık ekipleri aşıdan korkan 76 yaşındaki kadını ikna edip aşısını yaptı. Aşı konusunda tedirgin olan 76 yaşındaki Zineti Kestelli, evine gelip aşı yapan ekibe teşekkür etti.

Bursa'da aşı ekipleri kapı kapı gezmenin yanı sıra, aşı konusunda tedirgin olan aileleri de ikna etmek için büyük çaba harcıyor. Bursa'nın tarihî Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta aşı sırası gelen 76 yaşındaki Zineti Kestelli, hem yürüyemediği için, hem de yaşından dolayı aşı olmaktan çekindi. Telefonla aranan aile, aşı ekibi ve muhtarın da çabasıyla aşı olmaya ikna edildi. 700 yıllık tarihiyle Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan koruyan ve bu özelliğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "Osmanlı Köyü" Cumalıkızık'a gelen ekipler, evinden dışarı çıkmayan 76 yaşındaki Zineti Kestelli'nin ilk doz aşısını yaptı.

Kendi hasta olduğu için evden fazla dışarı çıkamadığını, sağlık çalışanlarının evine kadar gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Zineti Kestelli, “Doktorumuz aşı olmam gerektiğini belirtti. Ama ben gidemedim. Allah razı olsun, sağlık çalışanlarımız ayağımıza kadar geldi. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Aşı konusunda tedirgin olduklarını belirten Zineti Kestelli'nin kızı Zerrin ise, “Aşı konusunda biraz tedirgindik. Yapıp yaptırmamak konusunda kararsız kaldık. Bize güven verdiler. Ayağımıza kadar gelip yapmaları çok iyi oldu. Bizim burası diğer köyler gibi değil. Türkiye'ye mal olmuş her zaman turistlerin gelip gezdiği yerler. Kalabalık olduğu için de aşı olmamız iyi oldu” diye konuştu.

Ekiple birlikte aşılama çalışmalarını yakından takip eden Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci, “Vatandaşlarımız aşı sırası geldiğinde aile hekimliklerinden veya hastanelerden randevu alarak aşılarını olmaktadırlar. Bunun dışında yaşlı, yatağa bağımlı veya yürüyemeyen hastalarımız için ise mobil ekiplerimiz tarafından aşılanmaktadırlar. Aşı sırası gelen herkesin biran önce randevu almalarını tavsiye ediyoruz. Günümüzde korona virüse karşı en güçlü silahı aşıdır” dedi.

Cumalıkızık köyünün Bursa'nın olduğu kadar dünya tarafından da yakından takip edilen bir bölge olduğunu ifade eden Ekinci, “Yerli ve yabancı turistler tarafından çok büyük ilgi görmektedir. Yoğunluğun çok olduğu bölgelerde hastalık bulaşma riski çok olduğundan bunun gibi bölgeler bizim için öncelikli yerler arasında yer almaktadır. Aşılanmayan veya aşıdan tedirgin olan vatandaşlarımıza da ulaşarak onların aşılanmasını sağladık. Bugünkü teyzemizi yürüme imkanı olmadığı için gelip evinde aşıladık” diye konuştu.