(Özel) Aynı kadın yine olay çıkardı...O anlar kameraya yansıdı

Bursa'da daha önce evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Öfkeli kadın köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü yakalayıp sopayla caddenin ortasında darp etti.O anlar kameraya yansıdı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akgül Y., köpeğini dolaştırdığı esnada köpeğine motosiklet çarptı. Köpeğinin eve koştuğunu gören kadın ise yola fırlayarak motosiklet sürücüsünü yakaladı. Adamın ikna çabası işe yaramazken Akgül Y., eline geçirdiği sopayla sürücüyü darp etti. Motosiklet sürücüsü çareyi kaçmakta buldu. Yaşanan olay başka bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Daha sonra ise gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini polise şikayet eden komşusunun kapısına tırpanla dayanmışdı.