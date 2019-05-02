(Özel) Bahar geldi..Tabiattaki görsel şöleni kaçırmayın

Baharın gelmesiyle birlikte güneyden kuzeye doğru göç eden göçmen kuşlar önemli doğa alanlarında harika manzaralara sebep oluyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi; göç yolu üzerindeki Uluabat Gölü ve Longoz Ormanları sayesinde yüzlerce farklı türden binlerce göçmen kuşunun geçişine tanıklık ediyor.

Karacabey Belediyesi personeli olan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bahar göçünün hızlandığı bu günlerde insanları doğaya daha dikkatli bakmaya davet ederek ‘'Kuşlar şimdi en renkli giysilerini giydiler. Ötüşleri ve dişilerine kur davranışları ile belgeselleri aratmayan görüntülere tanıklık ediyorlar. Bu görsel şöleni kaçırmayın''dedi.

Bursa'nın farklı bölgelerinde çektiği fotoğraflarla Bursa'nın doğasına farklı bir açıdan dikkat çeken Tüydeş ‘'Bursa tarihi, doğası ve kültürüyle turizmde önemli bir yeri var. Doğa açısından da oldukça zengin kaynakları olan şehrimizi her yıl yüzlerce farklı türden binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor'' dedi.

Su kuşlarından yırtıcılara, baykuşlardan küçük ötücü türlere kadar pek çok türün geçiş yaptığı bu günlerde gelen fotoğraflarda belgeselleri aratmıyor. Çektiği fotoğrafları sosyal medya da paylaşan Tüydeş'in görüntüleri takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

Bursa özellikle İznik, Uluabat ve Kocaçay ile bölgenin önemli sulak alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Tüm bunların yanında bozkır ve makilikleri ile yüksek rakım olan Uludağ'ın dağ türlerine ev sahipliği yapıyor. Paçalı Baykuş, Kuğu, Tepeli ve Ak Pelikan başta olmak üzere pek çok özel türünde görüldüğü ender yerlerden biri olarak bilinen Bursa coğrafyasında 330'u aşkın kuş türü ile önemli bir konumda.

Üreme dönemlerinde doğada daha hassas davranalım

Tüydeş, doğaya gezmeye çıkan insanların özellikle bahar döneminde daha hassas davranmaya davet ederek ‘Pek çok kuş türü şimdilerde yuva ve yavru telaşında. Bizler onları farkında olmadan yuvalarından hatta yavrularından alıkoyabiliriz. Bunun için doğada yüksek ses çıkarmaya, ateş ve piknik faaliyetlerini rahatsızlık verebilecek yerlerde yapmamaya ve motorlu araçlarla onların yuvalarının olma ihtimali olan kıyı ve çayırlarda gezmeyeye özen göstermeliyiz''diye konuştu.