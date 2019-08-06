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(Özel) Başarabilmek için ölümü göze alıyorlar

Off-Road Türkiye Grubu üyeleri, ATV motosikletlerle engebeli parkurları aşmaya çalışırken izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Rampaya tırmanan ATV devrilirken, sürücü motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu.


ATV motosikletleriyle yarışlara hazırlanan sürücülerin cesareti görenleri şaşırtıyor. Seyredenlerin yüreklerini ağzına getiren sürücüler, yaptıkları hazırlık çalışmalarında da heyecanlarını üst seviyede tutuyor. İstanbul'un Şile sahil şeridi boyunca ilerleyen Off-Road Türkiye Grubu üyeleri, gördükleri engebeleri aşmak için büyük çaba sarf ediyor.


Zorlu parkurları hazırlık safhasında defalarca aşan yarışmacıların ölümle burun buran gelmeleri ‘bu kadarına da pes' dedirtiyor. Hazırlık çalışmasında yol kenarında bulunan kum tepesini aşmaya çalışan sporculardan ilk 3'ü geçmeyi başarırken, sona kalanı ise bir çok denemesinde başarılı olamıyor. Geçmek için hırs yapan sporcu, her seferinde başarısız olmasının yanı sıra ölüm tehlikesi de atlatıyor.


Kum yamacına geldiğinde daha çok hızlanması gereken sporcu, yavaşladığı için ATV'yi deviriyor. Yuvarlanan ATV'nin altında kalmaktan arkadaşlarının yardımı ile kurtulan sporcu, bir sonraki denemesinde de büyük tehlike atlatıyor. Ağzı yüzü kum dolan sporcu, yara almadan kazayı atlatınca arkadaşları gülme krizine girdi.

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