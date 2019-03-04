İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Bekçilerden bingo... Çöpe atılan poşetten yüklü uyuşturucu çıktı

Bursa’da çöp kutusunu karıştıran çifti şüphe üzerine arayan mahalle bekçileri, genç çiftin çöpten almaya çalıştığı poşetten 250 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi, 61 bin 195 lira ve 200 dolar ele geçirdi.

Bursa'da çöp kutusunu karıştıran çifti şüphe üzerine arayan mahalle bekçileri, genç çiftin çöpten almaya çalıştığı poşetten 250 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi, 61 bin 195 lira ve 200 dolar ele geçirdi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde devriye atan mahalle bekçileri, S.B.(19) ve Ü.K.'nün (17) çöp kutusundan bir poşet almaya çalıştığını fark etti. Durumdan şüphelenen bekçiler, genç çifte yaklaştı. Çöpten almaya çalıştıkları poşette uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi ve yüklü miktarda para olduğu fark edildi. Şahısları muhafaza altına alan bekçiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk sorgusunda, poşetin kendisine ait olmadığını söyleyen S.B. ve 17 yaşındaki kız arkadaşı gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde poşette, yaklaşık 60 bin lira değerinde 250 gram metanfetamin, bir adet hassas terazi, 61 bin 196 lira ve 200 dolar olduğu anlaşıldı. Genç çift sorgulanmak üzere karakola götürülürken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere de el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.