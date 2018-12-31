(Özel) "Bilim elçileri" dağ yöresindeki okulları bilimle renklendiriyor

Bursa'nın ‘bilim elçileri' bir okulun sınıf ve duvarlarını bilimle renklendirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde eğitim alan ve kulüp çatısı altında faaliyetlerine devam eden ‘bilim elçileri' Keles'in 1. Murat İlkokulu sınıf ve koridorlarını bilimsel görsellerle donattı. 70 kişilik gönüllü grubun 2 gün boyunca süren çalışmalarında fen, sosyal ve kültürel çizimler duvarları renklendirdi.

Bilim elçilerinden Uludağ Üniversitesi öğrencisi Şakir Bay, “Bundan yaklaşık 2 yıl önce kurduğumuz kulübümüzle birlikte beşinci bilim köşesi projemizi gerçekleştirdik. Keles'te şu ana kadar 3 okulu boyadık. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Kültür A.Ş. ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bugüne kadar 5 okulu boyadık. Bilimle okulları süslemeye çalışıyoruz. Gönüllü ekibimiz Uludağ Üniversitesi'nden arkadaşlarımızın yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi'nden de arkadaşlarımız destek veriyor. 200 kişilik gönüllülerden oluşan bir kulübüz. Bize destek verildiği takdirde Bursa'nın köy okullarını ve ilçe merkezinde bulunan okulları boyamak istiyoruz” dedi.

Şakir Bay, Keles'in merkezindeki tek ilkokul olan 1. Murat İlkokulu'nun sınıfları, koridorları ve kütüphanesine bilimsel temalar işlediklerini belirterek, “1. Murat İlkokuluna 2 günlük proje ile geldik. İlk gün 35, ikinci gün de 35 kişilik olmak üzere toplam 70 gönüllü arkadaşımız çalıştı. Genellikle okulları renklendirmek için animasyon şeyler çiziliyor ama bizim tarzımız böyle değil. 1. Murat İlkokulunda öğretmenlerimizle görüşerek yıl içinde işlenen konulara bağlı olarak çizimler yaptık. Konseptimiz fen, sosyal, bilim, zeka oyunları, sanat üzerine kurulu. Bizler bilimle okullarımızı renklendirmeye çalışıyoruz. Bilim köşesi projesinde hafta sonu çalışıyoruz. 1. Murat ilköğretim okulunda koridor ve sınıf sayısı fazla olduğu için 2 günlük çalışma yaptık. Yaklaşık 50- 60 figür okulun duvarlarına işlendi” diye konuştu.