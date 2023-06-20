(Özel) Bir yanda Uludağ'ın buz gibi suyu, diğer yanda 40 derece kaplıca hamamı

Bursa'nın doğal güzellikleri ayrı bir görsel şölen sunuyor. Uludağ'ın karla kaplı vadilerinden gelen buz gibi Kocasu Deresi'nin yanıbaşında 40 derece sıcaklıktaki doğal kaplıca hamamı ziyaretçilerini büyülüyor. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt; Kocasu Deresi yanındaki doğal kaynak suyunun değerlendirilmesi için proje ürettiklerini açıkladı.

Bursa'nın dağ yöreleri olan Keles ve Orhaneli ilçelerini birbirinden ayıran Kocasu Deresi kenarındaki doğal kaplıca hamamı yaz kış fark demeden ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Uludağ'ın zirvesinde doğup Kocasu Vadisi boyunca devam eden Kocasu Deresi 5 derecelik suyuyla yaz mevsiminde ziyaretçilerini ferahlatıyor. Derenin yanında bulunan doğal hamam yaklaşık 40 derecelik kaplıca suyuyla, kilometrelerce öteden bölgeye gelen doğaseverlere doğal termal keyfini doyasıya yaşatıyor. Yaz aylarında bölgede kamp yapan vatandaşlar doğal hamamda sıcak banyo sonrası Kocasu Deresi'nin buz gibi suyuna girerek serinliyor. Dağların arasından vadi boyunca dökülen akarsu;ü doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine kartpostallık görüntü sunuyor.

Kocasu Vadisi'nde termal turizmin gelişimi için düğmeye basıldı

Kocasu Vadisi boyunca 18 doğal kaynak olduğunu belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, bölgede turizm faaliyetlerini geliştirmek için çalışma başlattıklarını açıkladı. Aykurt, “Fadıl, Ağaçhisar bölgesindeki doğal kaynaklarımız, 2019 sonrasında hizmete girdi. Özellikle jeotermal kaynaklarının Orhaneli'nde daha verimli kullanılması ve ilerleyen zamanlarda da jeotemal ile beraber bu bölgede özellikle seracılık ve otelcilik anlamında kullanılması için bir proje geliştiriyoruz. Bu sebepten dolayı bölgeyi belediyemiz himayesine aldık. Kendiliğinden çıkan doğal kaynaklarımızın ısı derecesi, 30 derece ile 58 derece arasında. Tespit edilen 18 doğal kaynak mevcut. Buralarda sondaj çalışması ile beraber ısı derecesini artırarak, suları ilçe yakınına getirerek yapmış olduğumuz bungalov turizmini ve kırsal turizmi geliştirmek hem de bölgede sıcak su termal seracılığını geliştirmek için projelerimiz var. İlerleyen zamanlarda projelerimizi hayata sokacağız. İmkanlarımız ölçüsünde güzel işler yapmayı kendimize görev edindik. Bundan sonraki süreçte de böyle imkanları ilçemize kazandıracağız. Doğanın ve doğal insanların şehri olan Bursa'nın güzel ilçesi Orhaneli'yi daha yukarılara taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

Bölgeyi her mevsim ziyaret edip hamama girenler yaz kış üşümüyor. Doğal hamamda suyun keyfini çıkaran gençler yaptıkları açıklamada, “Orhaneli'nin Fadıl köyünde böylesine güzel bir kaynağın olduğunu öğrendik ve arkadaşlarımızla geldik. Mevsim seçmeksizin ziyaret edilebilecek güzel bir kaynak. Su berrak ve sıcak, çok sevdik. Havanın kapalı olmasına rağmen suyun içinde üşümedik. Burası çay, piknik yapabileceğiniz güzel bir doğal kaynak. Herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.