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(ÖZEL) Böyle sorumsuz anne görülmedi

Bursa’da trafikte ilerleyen çiftin görüntüsü "bu kadar da sorumsuzluk olmaz" dedirtti.

Bursa'da trafikte ilerleyen çiftin görüntüsü "bu kadar da sorumsuzluk olmaz" dedirtti.


Osmangazi ilçesi Atıcılar Caddesinde ilerleyen bir motosiklette yolculuk yapan çiftten arkada yan oturan anne daha yeni doğmuş bebeğini tek eliyle tutması sorumsuzluğun bu kadarı da olmaz dedirtti. Bir eliyle düşmemek için motosikletin arkasına tutunan anne diğer eliyle de daha yeni doğmuş bebeğini tuttuğu görüldü. Oluşacak en küçük denge kaybında düşüp ölmesi kaçınılmaz olan bebeğinin akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.

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