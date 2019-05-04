(Özel) Bu köye gelip manzarasını görenler hayran kalıyor

Bursa'da herkes tarafından pek bilinmeyen, ama ziyaret edenleri hayran bırakan doğa harikası köy ziyaretçilerini bekliyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Unçukuru köyü, ormanlarla kaplı arazileri ve muhteşem manzarasıyla gelenleri kendine hayran bırakıyor. 1893 Bulgaristan gelen muhacir ailelerin yaşadığı köy muhteşem bir manzaraya sahip. Köyden Bursa'nın bir çok noktasını görmek mümkün. Uluabaat gölüne kuş bakışı manzaraya sahip köye gelenler yeşilin ve mavinin içerisinde zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamıyor. Nilüfer merkezine 20 kilometre mesafede olan köy hafta sonu güzel zaman geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacak gibi duruyor. Şimdilik çok fazla kimse tarafından bilinmeyen saklı güzelliğin tadını doğaseverler çıkartıyor.

Doğa harikası köylerine ziyaretçileri beklediklerini ifade eden Unçukuru Muhtarı Ali Bulut, "Köyümüz 1893 yılında kurulmuş. Burası göçmen köyü. Köyü ilk Çerkezler kurmuş. Bizim 93 muhacirleri gelince Çerkezler burayı terk etmiş. Manzara yönünden çok şanslıyız. Karacabey'den Bursa'ya kadar birçok noktayı görebilmekteyiz. Buraya özellikle yurt dışından turistler manzara izlemeye geliyor. Ama şundan mustaribiz; Bursa halkı burayı pek bilmiyor. Biz belediyeden köyümüze pazar yeri istiyoruz. Bu şekilde gelen ziyaretçilere ürünlerimizi satabilelim. Köyümüzün çok güzel havası var. 60 yaşındakiler genç görünüyor" dedi.