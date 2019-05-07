(Özel) Bu parfüm evdeki radyasyonu yok ediyor

Bursa'da bir öğretmen, dünyaya gelecek çocuğunu korumak için radyasyonu ortadan kaldıran sıvı buldu.

Özel bir okulda bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan Salih Güngör, insan sağlını bir çok yönden olumsuz etkileyen radyasyonu geliştirdiği sıvıyla ortadan kaldırıyor. Eşinin hamile olmasının ardından dünyaya gelecek çocuklarının sağlıklı bir şekilde hayata gözlerini açmasını isteyen Salih Güngör, hanımıyla birlikte araştırmalar yapmaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda aloe vera bitkisinin radyasyona karşı etkili olduğu bilgisine ulaştı. Aloe vera bitkisinden radyasyonu ortadan tamamen kaldıracak bir sıvı elde etmek için çalışan öğretmen, bu bitkinin jelinden elde ettiği sıvıyı oda parfümlerinin kutusuna yerleştirdi. Bu kutuya radyasyonu algılayan bir sistem de geliştirdi. Bu sayede cihaz evin içindeki radyasyon oranı tehlikeli sınıra gelince onu algılayıp, içinde aloe veradan yapılmış sıvıyı püskürterek evdeki radyasyonu sıfıra indiriyor. Bu şekilde insan sağlına zararlı radyasyonu evde bitirmiş oluyor.

Yapmış olduğu karışımlı sıvıyı ortama sıkınca radyasyonun sıfıra indiğinini testle gözler önüne seren Güngör, bu parfümlerin şişesini 60 liradan satışa sunuyor. Bu sıvı 25 gün boyunca evdeki radyasyonu yok ediyor.

Bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için böyle bir ürün geliştirdiğini ifade eden Salih Güngör, "Bu ürünü herkes kullansın diye seri üretimine geçmeye karar verdim. Her yerde radyasyon var. Bu radyasyonu nasıl yok edebiliriz? Bilgisayarda az oynarız, telefonla konuşmayı azaltırız. Aloe vera bitkisinin radyasyonu emdiği biliniyordu. Ama bu ortamdaki radyasyonu yüzde 1 ve 2 emiyor. Ben aloe vera bitkisinin jelini çıkarttım ve oda parfümlerinin içine koydum. Bu parfüme evdeki radyasyonu algılayan sensör yerleştirdim. Bu sensör evdeki radyasyonu algılayıp otomatik olarak bu parfümü sıkıyor ve bu şekilde evdeki radyasyon yok oluyor. Yaptığımız araştırmalarda bunu bizden başka yapan yok. Patent başvurusunda bulunduk. Bu ürünün üretimini yapıp ihraç etmeyi hedefliyorum. Bunun kutusunu 60 liradan satıyorum. Bir kutusu ise 1 ay boyunca etkili oluyor" dedi.