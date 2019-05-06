(Özel) Bu robot Fazıl Say'a rakip

Bursa'da düzenlenen bilim şenliğinde sergilenen robot usta müzisyenleri aratmayacak şekilde piyano çalıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş. tarafından bu yıl 8.kez düzenlenen Turkish Airlines Science Expo Bilim Şenliğinde Türkiye'nin her yerinden öğrenciler ve firmalar tasarladıkları ürünleri sergiledi. ONS firmasının İsviçre'den getirdiği robot ise bilim şenliğinde piyanonun başına geçerek istenilen parçayı hiç hatasız şekilde çalıyor. Bu robot çaldığı piyanoyla usta piyanistleri aratmıyor. Hafızasına yüklenen yüzlerce parçayı hiç hata yapmadan ünlü müzisyenler gibi çalabiliyor. Yakın gelecekte bu robotların tek başına konser vermesi bekleniyor. Türkiye'de iki tane bulunan bu robottan biri bilim şenliğine gelen ziyaretçilere konser vererek onları hayretler içerisinde bıraktı. Gelen ziyaretçiler ise robotun çaldığı parçaları dakikalarca dinleyip bol bol fotoğraf çektirdi. İstenilen parçayı hatasız şekilde çalan robot 50 bin avroya satılıyor.

Piyano çalan robotu İsviçre'den getirdiklerini ifade eden ONS Makine robotik personeli Adem Sevim, "Bu gün fuarımızda çeşitli robotlarımız var. Yumi robotumuzun gençlere yönelik olsun diye piyano çalmasını istedik. Bu alanda bir programlama yaptık. Bu robot yeni bir üründür. Bu robota programlama yaparak daha farklı besteler de çaldırabilirsiniz. Fiyatı 50 bin avro. Bu robottan Türkiye'de iki tane var. Biri bizim firmamızda. Bu robotu farklı endüstriyel alanlarda kullanabilirsiniz" dedi.