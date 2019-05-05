(Özel) Bursa dünyaya kılıç satıyor

Son yıllarda Osmanlı'yı anlatan dizilere gösterilen ilgi, oyuncuların kullandığı kılıçlara da yansıdı. Dizilerde Osmanlı beylerinin ve padişahlarının kullandığı kılıçlarının aynısını yapan Bursalı bıçak ustaları, bu kılıçları Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerine satıyor.

Türk dizilerinin yurt dışında ve özellikle Arap ülkelerinde büyük bir hayranlıkla izlenmesi Türk kılıcına olan ilgiyi artırdı. Arap turistler Türkiye'ye geldiklerinde bir dönem Osmanlı ordusunun kılıçlarını yapan Bursa'ya da uğrayarak kılıç almayı ihmal etmiyor. Bursalı ustaların yaptığı kılıçlar sadece meraklıları tarafından değil artık hediyelik olarak tercih ediliyor.

Gerçek bir Osmanlı dönemi kılıcı ustalar tarafından kınıyla birlikte tamamen el işçiliğiyle 4 günde meydana çıkıyor. Bu el işçiliği kılıçlar kullanılan malzemeye ve işçiliğe göre 600 ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bursalı bıçak ustası Aziz Şen, açtığı özel showroomda gelen yerli ve yabancı müşterilerine 25 çeşit farklı medeniyetlere ait kılıcı sergiliyor.

Kılıç satışlarının tarihi dizilerin yayınlanmasından sonra arttığını ifade eden Aziz Şen, "Bursalı kılıcının üretimi titizlikle devam ediyor. Yapım aşaması, kılıcın şekli ve modeline göre değişiklik gösteriyor. Bir kılıcı yapmak kınıyla birlikte 4 günümüzü alıyor. İlk önce modelini belirliyoruz. Sonra kesimini yapıp ısıl işlemi ve sertleştirmesini yapıyoruz. Döverek çeliğe istediğimiz kavisi veriyoruz. Eskiye dayalı işçiliklerle halen kılıç üretimi yapıyoruz. Bursa, Yeniçeri ocağı kapatıldıktan sonra Osmanlı ordusunun kılıç ihtiyacına cevap veriyordu. Günümüzde tarihi dizilerden dolayı kılıçlara ilgi arttı. Türkiye ve özellikle Arap ülkelerinden büyük ilgi var. Yurt dışından gelen ziyaretçiler Bursayı ziyaret edip kılıçları görüp almadan gitmiyor. Kılıçları 600 ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.