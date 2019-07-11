(Özel) Bursa Ev Tekstilcileri Tek Ses Tek Yürek

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'da ev tekstili sektör temsilcileri ‘Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu' oluşumuyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. TETSİAD üyesi yaklaşık 300 sektör temsilcisini buluşturan toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sektörü güçlü bir geleceğe taşıma hedefiyle Club Altın Ceylan'da düzenlenen toplantıda konuşan Platform Sözcüsü Ufuk Ocak, Bursa'nın ev tekstili sektöründe 8,5 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat rakamı gibi önemli bir başarıya ulaştığına dikkat çekerek, “Bu kadar önemli işleri başaran bir şehrin tüm platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda mesleğine ve sektörüne sahip çıkmak ve Bursa'nın gücünü, potansiyelini, birlik ve beraberliğini hissettiren tüm platform üyesi dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. TETSİAD çatısı altında gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Ocak, “Sektörümüzün güçlü olduğu diğer şehirlerimizle dayanışma ve işbirliğinde içindeyiz. Firmalarımızın hızla değişen rekabet koşullarında lider oyuncu pozisyonlarını koruyabilmeleri için özellikle çatı kuruluşumuz TETSİAD'da yeni bir vizyon ve değişim hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bursa'nın temsil kabiliyeti artmalı"

Bursa'da uluslararası nitelikteki fuar çalışmaları ve farklı sektörlere uluslararası rekabet gücü kazandırmak amacıyla geliştirilen UR-GE projelerinin en başarılı örneklerinin sergilendiğini belirten Ufuk Ocak, kentte gerçekleştirilen bu özel çalışmaların TETSİAD bünyesinde de gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. TETSİAD'da başta Evteks Fuarı olmak üzere yapılacak düzenlemelerle sektör adına önemli sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını vurgulayan Ocak, şunları kaydetti: “Bursa birlikte hareket etme kültürünü her platformda gösteren bir şehir. Bu birlik ve beraberliğimizi önümüzdeki ay TETSİAD seçimlerinde de sergileyerek Bursamızın derneğimizde güçlü bir biçimde temsil edilmesini sağlayacağız.”

Erol Türkün: "Bursa platformunun yanındayım"

Sektörün duayenlerinden Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün de sektör temsilcilerini ortak platformda görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkün, “Bu güçlü birliktelik, geleceğimizi bugünden düşünerek ortak aklı harekete geçirme noktasında büyük önem taşımaktadır. Gerek Bursa gerekse de ülke olarak sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir grubuz. Geleceğimiz bu tür beraberliklere bağlı” dedi. TETSİAD'da yeni dönem için birçok sektör temsilcisinin kendisini Başkan olarak görmek istediğini belirten Türkün, “İşlerimin yoğunluğu nedeniyle bu beklentiyi daha adaylar belli olmadan geri çevirdim. Bursa, birlikte hareket ederek çok önemli başarıları yakalamasıyla kendisini ispat etmiş bir şehir. Ben de sektörümüzün ve Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu'nun yanındayım. Bu birlikteliği çok daha güçlü bir noktaya hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle platformumuzun bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Birlikte hareket etme kültürüne sahibiz"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Bursa'nın üretim kabiliyeti ve dinamik insan kaynağının yanında ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeyi başaran en dinamik şehirler arasında olduğunu ifade etti. Engin, “Artık kentimizin ortak mottosu haline gelen ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancının hayat bulduğu bu kente dinamizm kazandıran temel unsur, kentin tek ses tek yürek olarak hareket etmesidir. İnanıyorum ki Bursa, kente değer katan tüm platformlarda birlikte hareket etme kabiliyetiyle büyük başarılar elde edecek potansiyele sahiptir. Türkiyemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda üstlendiği misyonla Bursa, çok daha büyük başarılara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

"Bu platform Bursa'nın gücünü gösteriyor"

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa'nın tek ses tek vücut olarak hareket etmesinin önemine işaret etti. Çevikel, “Tüm ev tekstil sektör temsilcilerimizin böyle bir oluşum içinde hareket etmesi, sektörümüzün birlikteliği ve Bursa'nın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bursa ortak akıl iradesiyle bugüne kadar çok başarılı projelere imza attı. Bu birlik ve beraberlikle ev tekstil sektörümüz de çok önemli başarılara ulaşacaktır. Ev tekstili sektörünün yoğun olarak yer aldığı Demirtaş Organize Sanayi Bölgemiz, BTSO tarafından hayata geçirilen BUTEKOM, MESYEB, BUTGEM ve Model Fabrika gibi bizlere ve bölgemize güç katan çok önemli yatırımlar. Hayata geçirilecek benzer projeler ve çalışmalarla gerek sektörümüzün gerekse de TETSİAD'ın çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

Toplantıya katılan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise; “Benim de daha önce gururla görev yaptığım TETSİAD Yönetim Kurulu'nda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa'nın en güçlü şekilde temsil edilmesi hepimizin önceliği olacaktır. Ev tekstili sektörümüzün Bursa'daki tüm temsilcilerini burada bir arada görmek bu inancımı daha da güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinden birlik mesajları

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadettin Garip, BUTTİM'in tekstil üretiminin ve ticaretinin en önemli adreslerinden biri olduğunu belirterek, “Şehirde yakalanan birlik ve beraberlik tüm sektörlerimize büyük değer katıyor. Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu'nda yakalanan güç birliğinin ve kentimizin son dönemde oluşan sinerjinin hem TETSİAD'da hem de tüm platformlarda sergilenmesini arzu ediyorum” diye konuştu.

Befase Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Ayyıldız ise Bursa iş dünyasının son dönemde örnek projelere imza attığını söyledi. Ayyıldız, “BTSO'nun, ihracatçı birliklerimizin ve iş dünyası kuruluşlarımızın başarıyla gerçekleştirdikleri milli katılımlı fuarlar, UR-GE projeleri, alım heyetleri gibi bizlere güç katan örnek çalışmaların TETSİAD'da da uygulanması en büyük beklentimiz. Bursa'nın bu vizyonunun derneğimizde de uygulamaya geçirilmesi en önemli talebimiz” açıklamasını yaptı.

“Ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücümüzü belirleyen en önemli argümanımız fuarlarımız” diyen Ustaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıldız da; “Bu noktada Evteks fuarını çok önemsiyoruz. Ancak fuarımız maalesef kan kaybediyor. Diğer taraftan BTSO'nun ve ihracatçı birliklerimizin önderliğinde Bursa'da yapılan fuarlar önemli bir ivme kazandı. Bursa'nın fuarcılık vizyonunun hepimizin katkısıyla Evteks ve düzenlenecek diğer ticari organizasyonlara da taşınmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Nar Brode firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan, Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma hamlesi kapsamında dış ticaretini geliştirmeye çalışan firmaların yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Mercan, “Bizlere bu konuda rehberlik etmesini ve kolaylık sağlamasını beklediğimiz TETSİAD'ın yeni dönemde sorunlarımıza proaktif çözümler üretmesini bekliyoruz. Bu akşam buradaki beraberlik fotoğrafı bu alandaki umutlarımızı ve beklentilerimizi daha da güçlendirdi” diye konuştu.

Toplantıda söz alan diğer sektör temsilcileri de BTSO, UTİB ve UHKİB bünyesinde alım heyeti organizasyonları, milli katılım ve fuar organizasyonlarının en başarılı örneklerinin sergilendiğini, benzer çalışmaların TETSİAD bünyesinde de gerçekleştirilmesini beklediklerini vurguladılar. Toplantı, platform üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.