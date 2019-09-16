(Özel) Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 6 devekuşu yavrusu dünyaya geldi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 6 tane devekuşu yavrusu dünyaya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 6 dişi, 1 erkek devekuşu geçtiğimiz aylarda yumurtlamıştı. Yumurtaların kırılmasıyla 6 devekuşu yavrusu 42 günlük kuluçka süresinin ardından dünyaya geldi. Anne ve babalarından ayrı yerde tutulan 36 günlük yavrular özel yemlerle besleniyor. 6 ay sonra annelerinin yanına alınacak yavruların cinsiyetleri de o zaman belli olacak. Sağlıkları yerinde olan minik yavruları ilerleyen günlerde ziyaretçiler de görebilecek.