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(Özel) Bursa siyah incirine üniversite koruması

Uludağ Üniversitesi, "Bursa siyah inciri"ni korumak için seferber oldu.

Uludağ Üniversitesi, "Bursa siyah inciri"ni korumak için seferber oldu.


TAGEM tarafından desteklenen ve Prof. Dr. Ümran Ertürk tarafından yürütülen proje kapsamında, Aydın ilinden getirilen 10 çeşit ve Bursa civarından toplanan 41 genotip ile Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 51 tipten oluşan bir ilek bahçesi kuruldu. Bursa siyahının ilk doğan meyveleri için erkenci ileklerin Aydın'dan temin edildiğini, ancak bu ileklerin bazı verim ve kalite sıkıntılarına sebebiyet verdiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde doktora yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Dilan Ahı Koşar, ''Uludağ Üniversitesi bünyesindeki erkek incir bahçesinin, kurulma gayesi, siyah incir çeşidinin meyvelerini tozlayacak erkenci ilek tiplerinin belirlenmesi ve bölge üreticisi için ilek temin edilmesidir" dedi.


Koşar, yaptıkları çalışmalarla ilek bahçesinde bulunan bazı genotiplerin Bursa siyahının hasat zamanını ve meyve kalite özelliklerini olumlu etkilediğini, bundan emin olmak için çalışmaların birkaç yıl daha devam edeceğini ve bu süreç sonunda Bursa siyahı için uygun ilek çeşidini çiftçilere tavsiye edebileceklerini anlattı.

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