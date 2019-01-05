(Özel) Bursa sokaklarında ayı dolaştı

Daha önce Canan Karatay'ın bal açıklamasına tepki göstermek için arı kıyafetiyle sokaklarda gezen tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, bu defa da soğuk havalarda açlıktan ve soğuktan hayatını kaybeden sokak hayvanlarına dikkat çekmek için ayı kostümü giyip Bursa sokaklarında dolaştı. Bahtiyar Keskin, soğuk havalarda hayvanlara sahip çıkılmasını istedi. Bursa'nın çeşitli AVM'lerine girip sokaklarında ayı kostümüyle gezen Bahtiyar Keskin'i gören vatandaşlar ilk başta şaşırsa da, yaptığı uyarılara hak verdi. Karşılarında ayı gören çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.

Sokak hayvanlarının bu soğuk havalarda yemek ve ısınacak sıcak bir yuvaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Bahtiyar Keskin, “Ben bir hayvansever olarak bu soğuk havalarda hayvan ölümlerini önlemek için böyle bir kostüm giydim. Soğuk havalarda sokak hayvanları sıcak bir yuva ve yemek bulamazsa ölüyorlar. İnsanları bilgilendirmek istedim. Bazı insanlar duymazdan gelirken, bazıları ise dikkatli bir şekilde beni dinledi” dedi.