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(Özel) Bursa'da akıl almaz kaza kameraya yansıdı

Bursa’da yola çıkan ineklere çarpmamak için direksiyonu kıran traktör şoförü duvara çarptı.

Bursa'da yola çıkan ineklere çarpmamak için direksiyonu kıran traktör şoförü duvara çarptı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza dün gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Ara sokaktan çıkan traktör sürücüsü, cadde üzerinde başıboş gezen iki inekten karanlıkta kalanı son anda farketti. İneğe çarpmamak için direksiyonu kıran şoför, duvara çarparak durabildi. Traktörden düşen sürücü kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, traktörüne binerek olay yerinden uzaklaştı. İneklerin kaza yapan traktöre uzun süre bakmaları gözlerden kaçmadı.

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