(Özel) Bursa'da akıl almaz kazalar kamerada

Bursa'da kuralları hiçe sayan sürücüler ve yayaların ölümden döndükleri anlar kent güvenliği kameralarına yansıdı. Yaya geçidinden geçen bir kadın ve bisikletli sürücü otomobillerin çarpmasıyla yaralandı. 50 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan bir kişi ise motosikletin çarpmasıyla ağır yaralandı. Bir köpek yaya geçidinden geçerken ona çarpmamak isteyen sürücü ise trafik direğine çarparak durabildi.

Bursa'da farklı zamanlarda meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Kazalarda genellikle trafik kurallarına uyulmadığı görüldü.

Kent Meydanı Kavşağı'nda yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kadın çarpma sonucu takla atarak yere çakıldı. Diğer bir kazada ise, bisikletiyle yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü, otomobil çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklendi.

Diğer kaza ise, Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Yaya yolunu kullanmak yerine yolun ortasından geçmeye çalışan bir kişi, aşağı yönden gelen motosikletin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek yaralandı. Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan köpeğe bir araç yol verdi. Arkadaki aracın sürücüsü, bunu geç fark edip, trafik lambasına çarparak durabildi.