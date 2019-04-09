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(Özel) Bursa'da arı ölümleri devam ediyor

Bursa’da son birkaç yıldır devam eden arı ölümleri bu sene de kendini gösteriyor.

Bursa'da son birkaç yıldır devam eden arı ölümleri bu sene de kendini gösteriyor. 110 kovan arısı olan yetiştiricinin 80 kovanı telef oldu.


Bilhassa bahar ayında meyve bahçelerinin ilaçlandığı zamanlarda görülen toplu arı ölümleri arıcıları telaşlandırıyor. Toplu ölümler arıcılara büyük zararlar verirken, arıcılar bu ölümlerin en büyük sebebinin atılan tarım ilaçları olduğunu belirtiyor.


Kestel ilçesinin Kayacık köyünde arıcılık yapan Fikrettin Yazar'ın son bir hafta içinde 80 kovan arısı telef oldu. 40 yıldır arıcılık yapan Yazar, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Yazar, 50 bin lira zararı olduğunu belirterek, “Ben emekli din görevlisiyim. Meslek hayatım boyunca hep arıcılık yaptım. Hiç böyle bir ölümle karşılaşmadım. Ölümlerin ön büyük sebebi tarım ilaçları. Bu ilaçlamalar günün belirli saatleri ve ya akşam saatlerinde yapılsa daha iyi olacak. Bütün emeklerimiz heba oldu. 110 kovan arımdan 80 kovanı telef oldu. Ölen arılardan 50 bin lira zararım var, buna bir çare bulunsun” dedi.

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