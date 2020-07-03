İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Bursa'da atıklar sanata dönüştü

Bursa’da yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü mezunu Fatma Şimşek, atık iplikleri kıyafete dönüştürdü.

Bursa'da yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü mezunu Fatma Şimşek, atık iplikleri kıyafete dönüştürdü.


“Hiçbir şey atık değildir” felsefesiyle yola çıkan Fatma Şimşek, atık iplikleri nasıl sanat eserine dönüştürdüğünü anlattı. Şimşek, “Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak, atıklar da bu doğrultuda giderek çoğalıyor. Bu mantıktan yola çıkarak, topladığım atık ipliklerle dokuma tekniği kullanarak kıyafetleri yeniden oluşturdum. Kendi hazırladığım kare şeklindeki tahta tezgahta ipleri gererek bez ayağı tekniği ile dokuma yaptım. Çeşitli figürlerle ortaya çıkardığım bu resimli dokumaları recycle (geri dönüşüm) kumaşlara işleyerek şık bir elbise tasarımı yaptım. Bir ay gibi bir zamanımı alan bu çalışma sonucunda, aslında hiç bir şeyin atık olmadığını bir kez daha göstermiş oldum” dedi.


Şimşek, geçen yıl Ege İhracatçılar Birliği Tekstil Fuarı'nda bu çalışmasını tanıtma fırsatı bulduğunu, tasarımlarının büyük ilgi gördüğünü ve sipariş talepleri geldiğini de vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.