(Özel) Bursa'da bir ilk gerçekleştirilecek

Yıldırım Belediyesi tarafından Namazgah Parkı'na 'acil durum butonu' yerleştirilecek. Böylelikle meydana gelebilecek olaylarda butona basan vatandaşlar, yetkililerle görüntülü ve sesli konuşacak.

Yıldırım'da göreve başlayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni dönemde çocuk parklarına büyük önem veriyor. Belediye tarafından pilot park seçilen Namazgah'daki çocuk parkına 'acil durum butonu' yerleştirilecek. Böylelikle 7 gün 24 saat izlenecek parktaki çocuklar daha güvenli oyunlar oynayacak. Park, belediye tarafından hizmet binasından izlenecek. Acil durumlarda vatandaşların butona basmasıyla görevlilerle sesli ve görüntülü olarak irtibata geçilecek. İrtibata geçilmesinin ardından belediye yetkilileri, olumsuz duruma göre parka zabıta, polis veya ambulansı yönlendirecek. Ayrıca bu uygulama Bursa'da bir ilk olacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Yılmaz, "Namazgah parkımızda panik butonuyla alakalı çalışmamız var. Vatandaşımız butona bastığında bizim birimimizle görüntülü ve sesli konuşacak. Biz de buna istinaden emniyet birimlerine ve kendi birimlerimizle iletişime geçeceğiz. Anında olaya müdahale edilecek" dedi.

"Kent parkları inşa edeceğiz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kent parkları için de çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Yeni dönemde ilçede Uludağ'ın eteklerine ve dere kenarlarına kent parkları yapılacak. Böylelikle Gökdere, Hacivat, Çınarönü ve Deliçay derelerinin etrafı canlanacak.

Kent parkları ile alakalı bilgiler veren Yılmaz, “Yıldırım, Uludağ'ın eteklerine kurulmuş, vadilerle bezenmiş güzel bir ilçe. Uludağ'ın eteklerini ve dere kenarlarında kent parklarımız ve büyük çocuk aktivite köyümüz olacak. Gökdere, canlanmış olacak. Kaplıkaya'dan devam eden Hacivat deremiz var. Dere cazibe merkezi olacak. Hacivat ve Çınarönü'nü daha kullanışlı hale getireceğiz. Birde Deliçay var. Doğal yeşil alanlarımıza bir takım fonksiyonlar yükleyerek halkımızın nefes alabileceği çocuklarımızın anneleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturacağız. Macera parklarıyla beraber çocuklarımızın enerjilerini atabileceği ortamlar oluşturacağız. Bu alanları oluşturmak yetmiyor. Güvenliği de mühim. Biz bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Öte yandan, Yıldırım Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde açılışı planlanan Mollaarap'taki Sular Vadisi projesiyle ilgili de bazı işletmecilerle görüştüğü, yatırımın değerlendirilmesi için önemli markaların bölgeye kazandırılmaya çalışıldığı öğrenildi.