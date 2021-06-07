(Özel) Bursa'da çalıntı araçla drift yaptı... O anlar kamerada

Bursa'da hırsızlar çaldıkları araçla drift yaptı. O anlar kameraya yansırken, zanlıların bir süre sonra motosikletli bir kuryeye çarparak yaraladığı ve kaçtığı ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Akpınar Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre çaldıkları araçla kavşakta defalarca dönerek drift yapan hırsızlar diğer araç sürücülerini de tehlikeye soktu. Daha sonra hızla ilerleyen hırsızlar başka araçları da hatalı sollayarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Hırsızlar karşılarına çıkan bir motosikletli kuryeye de çarptıktan sonra kaçarken kaza yaptı. Daha sonra aracı bırakan hırsızlar kayıplara karıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.