(Özel) Bursa'da dehşet anları kamerada...Kör saçmalar yaşlı adamı öldürüyordu

Bursa'da sabah namazına gitmek için evden çıkan yaşlı adam silahlı çatışmanın ortasında kalarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 05.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Maksem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah namazını kılmak için Maksem'deki evinden, Ulu Cami'ye gitmek için çıkan 63 yaşındaki Hüseyin Ç. bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaşlı adam olay yerinde devriye gezen mahalle bekçileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, motosiklette sokağın başına gelen iki kişi sokaktan çıkan otomobildeki kişi tarafından pompalı tüfekle kovalandı. Öfkeli adam tüfeği peş peşe ateşledi. Zanlı otomobiliyle kaçarken, alacak verecek yüzünden arasında husumet bulunan motosikletteki kişiler yara almadan olay yerinden uzaklaştı.

Açılan ateş sonucu yoldan geçen yaşlı adam vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Aşağıya doğru koşarak yardım isteyen yaşlı adamı o sırada devriye gezen mahalle bekçileri fark ederek ilk tedavisini yaptı. Yaralı adam olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam karnına, koluna, eline ve bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

O anları anlatan Hüseyin Ç., '' Her zamanki gibi evimden çıkarak Ulu Camiiye sabah namazına gidiyordum. O sırada önden motosiklet üzerinde bulunan iki kişi hızla geçti. Arkasından bir kişi ise pompalı tüfekle ateş ediyordu. Ben de sesleri duyunca arabanın arkasına saklandım.Fakat pompalı tüfekten çıkan saçmalarla, kolumdan, karnımdan, elimden ve bacağımdan yaralandım. Aşağıya doğru koşarak yardım istedim. O sırada bekçiler gördü ve ambulansı aradı. Devlete güveniyorum adalet yerini bulacak buna inanıyorum ve o kişilerden şikayetçiyim'' dedi.

Güvenlik kameralarından yola çıkan polis zanlı ile kaçan kişilerin kimliğini tespit ederek yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.