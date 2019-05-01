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(Özel) Bursa'da eğitim gören Endonezyalı öğrenciler ülkelerini tanıttı

Bursa Uludağ Üniversitesinde okuyan Endonezyalı öğrenciler, ülkelerini tanıtmak için renkli bir organizasyona imza attı.

Organizasyonda Endonezya kültürü ve mahallî tatlar Bursalılara tanıtıldı.


Endonezya Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 'Endonezya Gecesi' B.U.Ü Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Faaliyette Bursa'da eğitim gören misafir öğrenciler Endonezya adalarının geniş kültürel zenginliğini Bursalılara tanıtmaya çalıştı. Geceye çok sayıda yerli ve yabancı misafirin yanı sıra B.U.Ü Rektörü Ahmet Saim Kılavuz katıldı.


Uludağ Üniversitesi'nde okuyan Naufal Akita isimli Endonezyalı öğrenci, "Bursa'da olmaktan çok mutluyum. Türkiye, Endonezya gibi Müslüman bir ülke. Burada bir yandan dil öğrenirken, bir yandan eğitimimi rahatlıkla sürdürüyorum" dedi.


Gecede Bursalılara dadar gulung, pastel, nasi uduk, sate ayam gibi tatlar sunuldu. Endonezya'nın çeşitli adalarının dansları ise büyük ilgi çekti. Program Endonezya enstrümanları angklung, gamelan, kendang ile yapılan performans ve toplu resim çekimleriyle sona erdi.

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