(Özel) Bursa'da eskort tuzağı

Bursa'da fuhuş için anlaştığı eskort kadının evine giden bir şahıs, kadın ve arkadaşı tarafından dövülerek gasp edildiğini öne sürdü. Savcılık zanlıyı serbest bıraktı.

Olay Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.I. isimli şahıs, internet üzerinden eskortluk yapan M.A. ile 400 lira karşılığında anlaştı. Eskort kadın, O.I'yı Yıldırım Mahallesi'ndeki evine çağırdı. O.I. eskort kadının evine gitmek için kadının yönlendirdiği bir adamla buluştu. İsminin H.P. olduğu öğrenilen şahıs iddiaya göre, O.I'yı M.A'nın evine götürdü. Mağdurun iddiasına göre H.P. burada O.I'yı darp ederek 400 lira parasını aldı ve adamı sokağa attı.

Parasını kaptırdığını iddia eden O.I. soluğu poliste aldı. Anlaştığı kadının arkadaşı tarafından dövülerek gasp edildiğini ileri süren O.I'nın iddiası üzerine polis harekete geçti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.I'nın tarif ettiği adrese giderek burada eskortluk yaptığı öne sürülen M.A. ile arkadaşı H.P'yi gözaltına aldı. Haklarında gasp, kasten yaralama ve fuhşa aracılık suçlarından işlem yapılan zanlılardan M.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, H.P. ise sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.