(Özel) Bursa'da faciadan dönüldü...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faciadan dönüldü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak durabildi. Benzin istasyonu yanındaki kazada kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu.

Alınan bilgiye göre, kaza Alanyurt inegöl yolunda meydana geldi. Ahmet G. idaresindeki 16 LBP 06 plakalı otomobil İnegöl ilçesine doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak ters takla attı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Otomobilin benzinliğe çarpmaması muhtemel faciayı önledi. Otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde alkollü olduğu ortaya çıktı. Ekipler tarafından gözaltına alınan sürücü sağlık kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.