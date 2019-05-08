(Özel) Bursa'da faciadan dönüldü...

Bursa’da yağmurlu havada direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, ters yöne dönerek yolu kapattı.
Bursa'da yağmurlu havada direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, ters yöne dönerek yolu kapattı.
Kaza, Keles yolu Karaıslah köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 MDN 05 plakalı TIR, yağmurlu havada kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yöne geçip ter dönen TIR yolu kapattı. Kaza sebebiyle TIR'da hafif çaplı maddi hasar oluşurken, karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.