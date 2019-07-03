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(Özel) Bursa'da göstermelik denetim

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonunu ölçen cihazın arızalı olması sebebiyle sadece evrak denetimi yapabildi.

Cihazın daha önceki denetimlerde de arızalı olduğu, kalibrasyon sıkıntısı sebebiyle ölçüm yerine sadece evrak kontrolü yapıldığı öğrenildi.


Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, trafikte egzoz denetimi için Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ancak ölçüm yapılacak cihazın arızalı olduğu ortaya çıktı. Egzoz emisyonunu ölçen cihazın kalibrasyon ayarı için araçta olmadığını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, polisle birlikte durdurdukları araçlarda sadece evrak kontrolü yaptı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan denetimlerde insanları zehirleyen araçlar, evraklarında eksik olmaması durumunda elini kolunu sallaya sallaya yoluna devam etti. Denetimde araçlardaki kullanılan yakıtların hangi ölçüde çevreyi kirlettiği belirlenemedi.


Bursa'da 2019 yılının ilk 6 ayına yapılan denetimlerde 565 araç denetlendi. Evraklarında ölçüm yaptırmadığı tespit edilen araçlara bin 546 lira ceza kesilirken, ölçümlerde uygun çıkmayanlara ise 3 bin 93 lira para cezası kesiliyor.

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