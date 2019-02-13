(Özel) Bursa'da hayvanlarını alıp konsere böyle gittiler

Bursa'da hayvanlara özel konser verildi. Kedisini, köpeğini, ördeğini, kuşunu kapan hayvanseverler can dostları için konsere koştu. Sanat müziği ziyafeti çeken hayvanların müziğin etkisiyle zaman zaman uyukladıkları gözlendi.

Hayvanlarla Yaşam Derneği ile Uludağ Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen can dostlara özel konserde renkli görüntüler yaşandı. Konsere kedi, köpek, ördek ve kuş cinsi çok sayıda hayvan seyirci olarak katıldı.

Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı tarih öğretmeni, köşe yazarı Sibel Akıncı düzenlenen konserde sokak hayvanları ile ilgili farkındalık oluşturmak istediğini belirterek, "Bu konserle insanlara hayvan sevgisini, hayvanlarla yaşamın ne olduğunu öğretmek istiyoruz. Bu tür konserleri her yıl geleneksel hale getirip tekrarlamak istiyoruz. Çünkü toplumumuzda böyle bir bilinç oluşmuş durumda değil. İnsanlar hayvanlardan çok korkuyor. Sokaklardan toplatılıyor ama onlar bizim can dostumuz. Yılardır biz onlarla birlikte sokakları dünyayı paylaşıyoruz. Onlarla yaşamayı inşallah öğreneceğiz" dedi.

Konsere papyon taktığı ördeğini getiren bir hayvansever ise ördeğinin diğer hayvanlarla uyum içerisinde konser dinlemesinden memnun olduğunu, ancak ördeğin sanat müziğinin etkisiyle konser sırasında uyukladığını söyledi.

Bursa Devlet Korosu Ses Sanatçısı Hilmi Bozdemir ise "Türk müziğimizin hayvanlar üzerinde de olumlu etkisi var. Evinizde bir müzik varsa eğer orada yetişen çiçekler daha hoş olur, daha bir keyifle açar ve gelişir hayvanlara müzik dinlettiğiniz zaman hayvanlar daha sakin olurlar, hatta hayvan yetiştirme çiftliklerinde klasik müzikler dinletilir. "Rahat olsunlar ki üremeleri gelişmeleri daha verimli olsun" diye ve insanlar üzerinde de iyileştirici etkileri var. Türk müziğimizin iyileştirici birleştirici toplumumuza faydalı etkisi var" dedi.