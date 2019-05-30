İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Bursa'da kadınların ürettiği yöresel gıdalar kapış kapış satıldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kadınların ürettikleri organik mahalli ürünler Beyce Pazarı’nda kısa sürede satıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kadınların ürettikleri organik mahalli ürünler Beyce Pazarı'nda kısa sürede satıldı.


Bursa'nın dağ yöresi Orhaneli'de, Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyelerinin ürettiği baklava, cevizli lokum, köy ekmeği gibi mahalli ürünler tarihi Beyce Pazarı'nda satışa sunuldu. Satışa çıkartılan yiyecekler kısa sürede tükendi.


Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, pazaryerinde gıda ürünlerini satışa sunan bayanların satış standını ziyaret etti.


Belediye Başkanı Başkan Ali Aykurt, “Kadın Kalkınma Kooperatifimiz Orhaneli'nde gerçekten çok güzel işler başaracak. Bayram önü yeni kurulan kooperatif olması sebebiyle baklavayla başladık. Yöremizin organik ürünlerini Bursa'mızda pazarlamayı düşünüyoruz” dedi.


Kaymakam Emir Osman Bulgurlu da stanttan bir tepsi baklava aldı. Kısa zamanda tüm ürünler satılırken, mevsimine göre üretim yapacak kadınlar makarna, erişte, çilek reçeli, yufka, gözleme, tarhana da üretecekler.


Kadınlar 29-30 Haziran Orhaneli Festivali'nde üretmiş oldukları ürünlerle de stant açacaklar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.