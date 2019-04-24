(Özel) Bursa'da kar ve yağmur yağışı barajlara yaradı

Nisan ayı başından beri yağan kar ve yağmur suları barajları neredeyse doldurdu. Bursa'nın içme suyu hiç yağmur yağmasa bile eylül ayına kadar yetecek durumdayken, başta sürpriz şekilde yağan kar ve yağmurla birlikte bu süre Kasım ayına kadar uzadı.

İHA muhabirinin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) aldığı bilgiye göre, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 73.17, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 91.36 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 69.18'den 82.44'e çıktı.

Toplam su hacmi 46 milyon metreküpten 55 milyon metreküp seviyelerine yükselirken, Bursa'nın içme suyu barajlarından şehre verilen ortalama günlük su miktarının 334 bin 122 metreküp olduğu açıklandı.

Yetkililer, hiç yağmur yağmasa bile 2019 yılı Kasım ayına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceğini belirtirken, yine de suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çektiler.