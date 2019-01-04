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(Özel) Bursa'da kartpostallık görüntüler...

Bursa’da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Bursa'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Bu güzel manzara havadan görüntülendi.


Bursa'da sabaha karşı başlayan kar yağışının dinmesinin ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin yüksek yerlerinden Ulucami ve Uludağ'ın muhteşem görüntülerine yamaçlardaki rengarenk evler eşlik etti. Bursa'nın tarihi surları, Saat Kulesi'nin güzelliği de kameralara yansıdı. Bu güzel manzara havadan görüntülendi.


Sabah saatlerinde evlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Bursa'da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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