(Özel) Bursa'da kiracısıyla anlaşamayan mülk sahibi, dükkanı böyle boşalttı

Bursa'da kiracısıyla rakamda anlaşamayan dükkan sahibi mahkeme süreci devam ederken dükkana girerek tüm eşyaları boşalttı. O anlar kameraya yansırken, taraflar birbirini suçlayıp şikayetçi oldu. Mülk sahibi ise, "Kiracı sembolik sözleşmeyi koz olarak kullanıyor. Dükkanımızda yangın çıkarttı, bizim de zararımız büyük. Çıkmasını istiyoruz" dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan ve bina sahibi olan Salim Dinçsoy ve oğlu Süleyman Dinçsoy, şarküteri işleriyle uğraşan Zafer Bircan ile 2019 yılında 5 yıllık kira sözleşmesi imzaladı. Bu süre zarfında kira bedeli her sene artarak 4 bin 25 TL oldu. Zafer Bircan'ın iddiasına göre, dükkanın önüne dondurma dolabı koymasıyla ve Dinçsoy'un kirayı yaklaşık 8 bin TL olacağını söylemesiyle birlikte taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir kaç gün sonra ise dükkanda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Dükkanda bulunan tüm mallar satılamaz hale geldi. Ardından Süleyman Dinçsoy, Zafer Bircan'a dükkanı boşaltarak çıkmasını söyledi. Zafer Bircan da kira sözleşmesini göstererek çıkmadı. Başka bir dükkana taşınan Bircan, eski dükkanını depo olarak kullanmaya başladığı sırada iddiasına göre işyerine zorla girilerek dükkandaki tüm eşyalar zorla dışarıya çıkarıldı.

Zafer Bircan,"2019 yılında 700 TL ile başlayan kira sözleşmesi her yıl artarak 4 bin 25 TL oldu. Son zamanlarda artan kiralar nedeniyle dükkan sahibi kirayı 8 bin TL istedi. Daha sonra yangın çıktı ve tesisatları tamamen değiştirip dükkanı yenilediğimde 2 gün sonra elektriğimizi kestiler. Mecburen bizde dükkanı taşıdık ve bundan sonra mahkeme süreci başladı. Mahkeme süreci bitmeden dükkanda bulunan eşyalarımı yerlerinden sökerek dışarı kırıp attılar. 2 yıl daha dükkan bana kiralı. Dükkana zorla girip gasp ettiler" dedi.

Mülk sahibi Salim Dinçsoy, "Resmi olan bin 100 lira kirasını koz olarak kullanıyor, babamın elinden imza alıyor. Bana, sırf kira vergisini az ödemek için ricada bulundu, ben de kontratı imzaladım. Biz ne bilelim bunu koz olarak kullandığını, kullanacağını. Dükkanda yangın çıkarttı, yangına sebebiyet verdi. Vergi dairesine şikayette bulunduk, vergi dairesinde de bu kayıtlarımız var ama şu anda resmi bir iş hemen olmuyor. Biliyorsunuz uzun sürüyor. İlk mahkeme oldu, o da ertelendi. Babama da diyor ki, "ben vermiyorum bildiğiniz yere şikayet edin". 'Malımı gasp etmiş. Yıllar içinde bir tane malı yoktu. Dükkanın halini görüyorsunuz, dükkanı yakan, yaktıran, sebebiyet veren buranın ev elektriği. Resmi olarak uyardım. Elektriği dondurma dolabına verdi, yükseltici koydurdu. Ondan dolayı burada yangın çıktı. Biz de bu işin böyle sürmeyeceğini anlattık, anlaşma yoluna gidelim dedik. Gitmediler burayı kapattılar. Babam da dün çocuklar ile birlikte lanet olsun ben burayı temizleyeyim ne yaparsa yapsın demişler. Yine beni suçluyor. Bilgim dahilinde bile değildi. Benim sonradan haberim oldu, geldim. Camımı kırdı demişler, Alçıpanlar hep yanmıştı. Zaten bu camların çoğu patlamıştı, camlara alçıpan düşünce iyice patladı. Çocuklar buradan bir kamyon moloz döktü. Mahkeme süreci devam ediyor. Bizde zaten ondan davacıyız. Kiramı da ödemeyince dükkanını kapadı ve buradan yüz metre ötede dükkan açtı" dedi.