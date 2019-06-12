(Özel) Bursa'da korkutan yangın... 2'si çocuk 3 kişi mahsur kaldıkları evden son anda kurtarıldı

Bursa'da 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana gelen yangında, evde mahsur kalan ikisi çocuk 3 kişi mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Yangından etkilenen aile ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yıldırım İlçesi Mevlana Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abudai ailesi evde yaktıkları sobanın yatağı ısıtması sonucu çıkan yangında evin içerisinde mahsur kaldı. Mahalle sakinleri kapıyı kırarak eve girdiklerinde dumandan etkilenen anne ve iki çocuğunu çıkartarak sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonrasında söndürmeyi başarırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen aileye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. .Dumandan etkilenen çocuklarının gözyaşları kameralara anbean yansıdı.

Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.