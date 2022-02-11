İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

(Özel) Bursa'da laptop ve plak çalan hırsızın rahat tavırları kamerada

Bursa’da bir evden laptop ve plakçalar çalan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir evden laptop ve plakçalar çalan hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesinde meydana geldi. Sokakta rahat tavırlarla yürüyen hırsız gözüne kestirdiği bir daireye girip içeride bulunan laptop ve plakçaları alarak yine aynı şekilde rahat tavırlarla yürüdüğü görüldü.


Sonrasında eve hırsız girdiğini fark eden ev sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasından eşkâlini belirlediği hırsızı yakalama çalışması başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.