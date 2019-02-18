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(Özel) Bursa'da Mehmetçik'ten örnek davranış

Bursa’da jandarma ekipleri kasaplardan topladığı kemik ve tavuk etleriyle sahil kenarında bulunan sahipsiz köpekleri besledi.

Bursa'da jandarma ekipleri kasaplardan topladığı kemik ve tavuk etleriyle sahil kenarında bulunan sahipsiz köpekleri besledi. Bu hareket hayvanseverlerden büyük destek gördü.


İznik'te kışın yiyecek bulamayan sokak köpeklerinin yardımına jandarma koştu.


Jandarma timleri, kasaplardan toplanan kemik ve tavuk parçalarını aç kalan hayvanlara dağıttı. Onlarca yavru köpeğin de bulunduğu İznik sahiline gelen jandarma timleri, topladıkları kemik ve tavuk parçalarını aç kalan hayvanlara dağıttı. Köpekleri elleri ile besleyen Mehmetçik, takdir topladı.

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