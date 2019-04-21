(Özel) Bursa'da metroya üçüncü indirim yolda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metrodaki sinyalizasyon uygulamasını hayata geçirdiklerinde 2 dakikada bir sefer olacağını belirterek, "Geçen yıl 230 bin yolcu sayısını indirimlerle 287 bine çıkardık. Yeni sinyalizasyon ile günlük 460 bin yolcuya ulaştığımızda metroyu biraz daha ucuzlatacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İHA'ya yaptığı açıklamada önceliklerinin ulaşım meselesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu sıkıntı sadece Bursa'da değil, Chicago'da da, Moskova'da da, İstanbul, Ankara, İzmir'de de var. Bursa'da hızlı büyümeden ve sanayiden kaynaklanan sıkıntı var. Ben 54 kilometrelik ağı Bursa'ya kazandırdıkları için eski başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz göreve geldiğimizde 230 bin günlük taşıma yapıyorduk. İki kez indirimler yaptık. Siyasi davranıyorsunuz, hoş gözükmeye çalışıyorsunuz' dediler. Ama alakası yok. Toplu taşımaya teşvik ediyoruz. Özellikle öğrencilerle ilgili indirimler yaptık. Günlük yolcu sayımız 287 bine çıktı. Şimdi mevcut hattımızın sinyalizasyon optimizasyonunu yapıyoruz. Mevcut iki vagon dizisi aralığı 3,75 dakikadan 2 dakikaya düşecek. Bunun için gece çalışıyoruz. Sistem işliyor. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Artık metro daha sık geçecek. Metroyu biraz daha ucuzlatacağız ve daha çok tercih edilecek" dedi.

İstasyon eksiklerinin tamamlandığına dikkat çeken Aktaş, "28 noktada park et devam et uygulamasını hayata geçiriyoruz. Sinyalizasyon yenilemesi ile yeni bir metro hattı inşa etmiş gibi olacağız. Çünkü günlük 460 bin yolcuya ulaşacağız. 1,5 yıl sürecek bir çalışma. 120 milyona mal oluyor. 4 aydır çalışmalara başlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

Yeni metro hatları konusunda Ankara'dan destek alacaklarını ve Bursa'da 5 yıllık dönemde müthiş işler olacağını kaydeden Alinur Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. 11 ay öncesi söylediğimizde 'acil projelendirin, fizibilitesini yapın, Altyapı Genel Müdürlüğü'ne onaylattırın' demişti. Süreci tamamladık. Gürsu'dan başlayıp Yıldırım'ın yoğun bölgeleri, Heykel, Ulucami, Hanlar Bölgesi, gelişim bölgeleri olan Üçevler, Çalı, Kayapa 28,8 kilometrelik metro yer altından gidecek. 23 tane istasyon olacak. Şimdi ihale aşamasına gidiyoruz. Bunun 5 yıllık dönemde devreye girmesi için çalışıyoruz. Bizim amacımız 3 milyonluk şehirde günlük 1 milyon raylı sistem taşımayı sağlamak. Artık doğu batı aksında değil, kuzey güney aksında belirli kamulaştırmalarla güzergah açtığımızda halk otobüslerimizi besleme dikeyde çalıştırıp otomatikman ulaşımla alakalı daha ferah bir ortam çıkmış olacak. Toplu taşımayı gerçek manada icra etmiş olacağız."

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaray'ın yolcu kapasitesini artırmak maksadıyla sürdürülen sinyalizasyon çalışmaları dolayısıyla dün gece saat 21.00'dan sonra Sırameşeler, Paşaçiftliği ve Acemler istasyonları kapatıldı ve bu bölgede ulaşım aktarmalı olarak sağlandı. Bursa'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarma hedefiyle akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarının yanında yeni ve ilâve metro hatları ile köprülü kavşak projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut raylı sistem hattında kapasite artışı için başlattığı sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyor. İki sefer arası bekleme süresini 3.75 dakikadan 2 dakikaya indirecek olan ve yolcu kapasitesini yüzde 60 artıracak çalışmalar, seferlerin durdurulmaması için gece 01.00 ile 05.00 saatleri arasında yapıldı. Çalışmalar kapsamında Acemler makas bölgesinde yapılacak altyapı uygulaması nedeniyle dün gece 21.00'den sonra Sırameşeler, Paşaçiftliği ve Acemler istasyonları kapatıldı. Bu saatlerde seyahat eden vatandaşlar için Kültürpark, Nilüfer ve Karaman istasyonları çıkışlarında bekleyen ücretsiz otobüslerle aktarmalı ulaşım sağlandı. Dün gece 21.00'den sonra Kestel-Emek hattında Kültürpark ile Karaman İstasyonu arasında ulaşım ücretsiz otobüslerle sağlandı. Kestel-Üniversite hattında ise Kültürpark ile Nilüfer İstasyonu arasında ulaşım ücretsiz otobüslerle sağlandı.