İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Bursa'da motorlu kurye otomobile çarptı

Bursa’da motorlu kurye ana yolda otomobile çarptı.

Bursa'da motorlu kurye ana yolda otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.


Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki motosiklet, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine duramayarak E.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışma neticesinde motosikletten düşen A.S. kazayı ufak sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.