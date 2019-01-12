(ÖZEL) - Bursa'da sağanak yağış kazayı da beraberinde getirdi

Bursa'da sağanak yağış sonucu kayganlaşan yollarda sürücüler gitmekte zorluk çekerken, kavşakta meydana gelen kazada, minibüsün çarptığı otomobil sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam 23.00 sıralarında Yıldırım İlçesine bağlı Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Servis minibüsü ile bir otomobil kayganlaşan yolda ve sağanak yağışın etkisiyle azalan görüş mesafesinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücü başını direksiyona vurarak hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile birlikte Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.