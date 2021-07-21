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(Özel) Bursa'da sıra dışı hayvan taşıma tekniği kameralara böyle yansıdı

Bursa’da baba ve oğul, koyunu kesim alanına götürmek için motosiklet üzerinde götürdü.

Bursa'da baba ve oğul, koyunu kesim alanına götürmek için motosiklet üzerinde götürdü.


Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çelebi Mehmet bulvarında motosiklette 2 kişinin aralarına aldığı koyunu görenler gözlerine inanamadı. Baba ve oğlun hayvan pazarından aldıkları hayvanı motosikletle kesim alanına götürmesi gülüşmelere sebep oldu. Kameralara yansıyan görüntüde baba ve oğul motosiklet üzerinde aralarına aldıkları koyunla yaklaşık 15 kilometre giderek kesim alanına ulaştı.


Neyse ki hayvanın sakinliği bir kazaya sebebiyet vermeden yolculuk tamamlandı.

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